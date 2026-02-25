La Fieg | Preoccupati per i tagli all’editoria serve un intervento urgente per garantire stabilità e certezza delle risorse

La Federazione Italiana Editori Giornali denuncia i tagli alle risorse pubbliche destinate all’editoria, evidenziando la crescente incertezza per le aziende del settore. La decisione di ridurre i fondi ha portato a preoccupazioni tra gli editori, che chiedono un intervento immediato per tutelare la stabilità economica delle testate. Durante l’incontro, i rappresentanti hanno sottolineato la necessità di interventi concreti per proteggere il futuro dell’editoria. La discussione prosegue con l’obiettivo di trovare soluzioni urgenti.

Roma – Si è riunito martedì 24 febbraio il Consiglio generale della Federazione Italiana Editori Giornali, al quale è intervenuto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini. Nel corso dell’incontro, gli editori hanno espresso la preoccupazione per la drastica riduzione delle risorse destinate al sostegno dell’editoria quotidiana e periodica, da ultimo con la mancata conferma del credito d’imposta sulla carta, misura che ha rappresentato negli ultimi anni un supporto concreto in una fase caratterizzata da rilevanti aumenti dei costi di produzione imputabili anche all’assenza di politiche industriali di settore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

