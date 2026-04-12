Andrea Minuz, docente di Storia del cinema presso un’università romana, ha espresso alcune riflessioni sulla situazione attuale di cultura, cinema e università nel nostro paese. Secondo lui, questi settori sono influenzati da un conformismo che limita la libertà, piuttosto che favorire un vero spazio di autonomia e diversità di idee. Minuz ha analizzato le dinamiche interne e il ruolo di alcuni orientamenti politici nel plasmare il panorama culturale nazionale.

Andrea Minuz, giornalista e professore di Storia del cinema all’Università di Roma La Sapienza, è andato alla ricerca della soluzione dell’enigma, tutto nostrano, incastonato tra idee e predominio. Così per la Silvio Berlusconi Editore ha scritto il testo Egemonia senza cultura. Storia sentimentale di un’ossessione italiana (252 pp.; 19,00€), ovvero il tentativo di capire dove vanno, ma soprattutto come sono indirizzati i pensieri che dominano il dibattito pubblico. Dogmi su dogmi quindi che trasformano le visioni nel campo minato che abbiamo imparato a conoscere. Partiamo subito forte. Partiamo dall’egemonia culturale tema egemone di questi anni meloniani.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Alla cultura serve libertà, non egemonia. Cinema e atenei? Dominati dal conformismo di sinistra». Parla Andrea Minuz

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