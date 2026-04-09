Sondaggi politici Fratelli d'Italia di Meloni ha perso un punto e mezzo nell'ultimo mese

Da fanpage.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi trenta giorni, il partito di governo ha registrato una diminuzione di un punto e mezzo nei sondaggi politici, passando dal 30% al 28,5%. La variazione si riflette sui dati raccolti nel mese corrente, rispetto a quelli di febbraio, evidenziando un calo nel sostegno popolare. La differenza tra i due rilevamenti si concentra principalmente sulla diminuzione di circa un punto e mezzo della percentuale di consensi.

Il partito della premier Giorgia Meloni ha perso da febbraio un punto e mezzo: Fdi passa dal 30% al 28,5 di oggi. Un calo dovuto alla sconfitta al referendum costituzionale e alle preoccupazioni degli italiani legati alla guerra in Iran e all'aumento dei prezzi dell'energia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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