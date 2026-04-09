Sondaggi politici Fratelli d'Italia di Meloni ha perso un punto e mezzo nell'ultimo mese

Negli ultimi trenta giorni, il partito di governo ha registrato una diminuzione di un punto e mezzo nei sondaggi politici, passando dal 30% al 28,5%. La variazione si riflette sui dati raccolti nel mese corrente, rispetto a quelli di febbraio, evidenziando un calo nel sostegno popolare. La differenza tra i due rilevamenti si concentra principalmente sulla diminuzione di circa un punto e mezzo della percentuale di consensi.

Il partito della premier Giorgia Meloni ha perso da febbraio un punto e mezzo: Fdi passa dal 30% al 28,5 di oggi. Un calo dovuto alla sconfitta al referendum costituzionale e alle preoccupazioni degli italiani legati alla guerra in Iran e all'aumento dei prezzi dell'energia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia perde ancora voti: un elettore su due non ha nessuna fiducia in MeloniFratelli d'Italia perde consensi, anche se resta la prima forza politica nel Paese.

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Sondaggi politici, Fratelli d’Italia crolla e porta giù il centrodestra: sorpasso del centrosinistraIl trend positivo è interrotto da Alleanza Verdi-Sinistra, che cala al 6,4% dopo aver perso tre decimi. Resta comunque a circa mezzo punto percentuale dalla Lega. Nel campo largo rientra anche Italia ... fanpage.it

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Una convention in un grande albergo di Milano nel 2019. Uno scatto con l’allora leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Davanti a tutto lo stato maggiore del partito. Davanti al flash e in prima fila anche Gioacchino Amico, referente del clan Senese in Lombar - facebook.com facebook

Oggi la Meloni inizia la settimana praticando la cosa che le viene meglio da quattro anni a questa parte: il vittimismo. Ma la verità è che quando la leader di Fratelli d’Italia avrà concluso il suo mandato, l’Italia sarà solo peggiorata e non avrà lasciato né una rifo x.com