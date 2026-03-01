Sisma ’22 mezzo miliardo di danni Oltre 400 interventi la metà privati

Dopo il terremoto del 2022 sono stati stimati danni per circa mezzo miliardo di euro. Finora sono stati effettuati oltre 400 interventi di riparazione, di cui circa la metà riguardano proprietà private. È stata annunciata l’apertura di una piattaforma digitale dedicata alla gestione delle pratiche di ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma.

Annunciato l’avvio della piattaforma digitale per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 9 novembre 2022 che ha colpito Pesaro, Fano e Ancona: si parla di danni per 458,66 milioni di euro, 177,76 milioni per la ricostruzione privata e 280,90 milioni per la ricostruzione pubblica (220 milioni per gli edifici pubblici e 60 milioni circa per le chiese). Il commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli ha spiegato, ieri, nella conferenza stampa nella sede comunale di Ancona che è "operativa la piattaforma Ge.Di.Si – strumento unico digitale per la gestione delle pratiche di ricostruzione privata – che consentirà a ciascun terremotato di caricare il proprio progetto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

