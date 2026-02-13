Manchester City Rodri nella bufera in Premier League! La FA apre un procedimento disciplinare il motivo e cosa sta succedendo

La FA ha aperto un procedimento disciplinare contro Rodri del Manchester City dopo il pareggio contro il Tottenham, che si è giocato all’inizio di febbraio e ha visto i Citizens perdere un vantaggio di due gol. La decisione arriva in seguito alle discussioni sui comportamenti del centrocampista durante la partita, che potrebbero aver violato le regole della lega. La squadra di Manchester si trova ora sotto pressione, mentre Rodri si trova al centro di un’indagine che potrebbe influenzare il suo futuro in campionato.

Dopo il pareggio tra Tottenham e Manchester City, si alza il polverone sul Var.

La Juventus continua a lavorare per riportare Kolo Muani in Italia.

