A fine febbraio 1945, dopo la fine della guerra e la riconquista della città, si tiene il primo evento ippico all’ippodromo del Savio di Cesena. La manifestazione vede la partecipazione di muli coinvolti in corse che attirano scommettitori e bookmaker. Le corse si svolgono in un contesto di rinascita, segnando il ritorno delle attività sportive e di gioco in una città appena liberata.

La foto d’epoca che non t’aspetti. Fine febbraio 1945 (Cesena era tornata libera il 20 ottobre 1944): si torna a correre all’Ippodromo del Savio di Cesena. Occhio però ai quadrupedi alla partenza: muli montati, pronti a scattare. Questo ‘clic’ fa parte d’una sequenza d’immagini, documentazioni scattate dai fotografi inglesi al seguito della VIII Armata Alleata in occasione d’una singolare riunione di corse organizzata con grande concorso di militari e con tutti i crismi del caso, compresi totalizzatore e bookmakers, cioè allibratori autorizzati a raccogliere e pagare sul campo le scommesse sui vincitori (a proposito: ‘oggi si corre...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La corsa dei muli con totalizzatori e bookmaker. Il primo evento all’ippodromo dopo la guerra

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