Sanremo 2026 Fedez e Masini superano Serena Brancale nella corsa alla vittoria | le previsioni dei bookmaker

Tra le possibili sorprese c’è Arisa, la cui Magica Favola sta guadagnando attenzione e vede la quota scendere fino a 6,00. Il Festival ha più volte dimostrato di premiare percorsi in crescita piuttosto che pronostici iniziali: l’artista lucana potrebbe inserirsi nella gara per le posizioni di vertice. Sal Da Vinci punta su un brano dal forte richiamo emotivo e popolare, con una quota di 9,00. Ditonellapiaga, entrata nella top five, è considerata una potenziale protagonista con quota 12,00. Gli osservatori guardano con curiosità anche a Fulminacci, indicato come vero underdog dell’edizione: la sua vittoria pagherebbe 20 volte la posta. Tommaso Paradiso è a quota 16,00, mentre con 20,00 compaiono Sayf e Fulminacci, indicati dagli analisti come outsider che potrebbero sorprendere (ma che sono ancora lontani dalla vetta) a Sanremo 2026. Scendendo nella parte bassa della lavagna delle scommesse, a quota 50,00 ci sono Nayt e Enrico Nigiotti, mentre a 66,00 troviamo un gruppo eterogeneo che comprende Ermal Meta, Maria Antonietta, Colombre e le Bambole di Pezza, con probabilità considerate basse. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Sanremo 2026, le pagelle delle 30 canzoni al primo ascolto: Fedez-Masini verso la vittoria, Serena Brancale insegue. Sal Da Vinci al matrimonio napoletanoAnalizziamo le prime impressioni delle 30 canzoni di Sanremo 2026, valutando senza giudizi definitivi.

Sanremo, classifica prima serata: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez-Masini nella Top 5 (in ordine casuale)L’affluenza record al Festival di Sanremo 2026 ha portato a una prima classifica provvisoria con Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez-Masini tra i primi cinque nomi.

Sanremo 2026 - Fedez e Masini alle prove con l'orchestra

Fedez e Marco Masini, a Sanremo 2026 con la canzone Male necessario

"Ci ho messo sei anni, è una cosa che mi ferisce ancora" Serena Brancale scoppia in lacrime sul palco dell'Ariston. Il motivo dietro il pianto di ieri sera - facebook.com facebook

Sanremo 2026, 5 top e flop prima serata: Chiello ascoltaci richiama Morgan, Serena Brancale per deboli di cuore, Samurai Jay come Bad Bunny fa muovere il cu*o, Fulminacci che lord inglese! @IlContiAndrea @FQMagazineit x.com