Due giorni fa avevo scritto di una campagna militare a Mosca contro le forze di Kiev, associandola a una lotta di resistenza di gruppi come Hamas, Hezbollah e i Pasdaran contro Israele. Oggi, questa teoria si è concretizzata con un aumento delle tensioni e degli scontri tra le parti coinvolte, confermando una sovrapposizione tra i linguaggi e le narrative usate da entrambe le fazioni. La situazione resta complessa e in evoluzione.

È successo. Quello che ho scritto 48 ore fa si è materializzato come uno stormo di fameliche arpie: «Il racconto della campagna militare di Mosca contro i “nazisti” di Kiev è parallelo all’epica terroristica della “resistenza” di Hamas, Hezbollah e dei Pasdaran contro i “nazisti” israeliani. Questa tragica riscrittura della storia è destinata a materializzarsi domani nelle manifestazioni del 25 aprile, macchieranno la festa della Liberazione». Quel «domani» è arrivato, è successo ieri. E accadrà ancora. Perché la ragione è stata espulsa, come gli ebrei dal corteo, dal dibattito pubblico e dalla politica, non riconosce il bene e il male..🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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