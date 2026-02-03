Carnevale dei Ragazzi torna la sfialta in città | la prmiazione del carro vincitore e l' estrazione della lotteria

Da ravennatoday.it 3 feb 2026

Domenica 15 febbraio, a Marina di Ravenna, torna il Carnevale dei Ragazzi con la sfilata finale. Alle 14, si svolgerà la premiazione del carro vincitore e l’estrazione dei biglietti della lotteria, chiudendo così un evento che ha coinvolto le famiglie e i giovani della zona. La festa continua con colori, musica e allegria, tra i sogni di bambini e ragazzi che hanno dato vita a carri e maschere.

Dopo la prima sfilata del Carnevale dei Ragazzi a Marina di Ravenna (domenica 8 febbraio), il gran finale con la premiazione del carro vincitore e l'estrazione dei biglietti della lotteria, sarà domenica 15 febbraio, dalle 14.30, nel cuore della città di Ravenna. A sfilare a Ravenna saranno sempre gli otto carri rappresentati dalle nove parrocchie della Diocesi del territorio che quest'anno si sono dovute cimentare con il tema della nuova edizione: “Musica, maestro”. San Biagio insieme a SS. Redentore porterà in scena un tributo a Pavarotti & Friends. Porto Fuori invece farà rivivere l’atmosfera del celebre musical Grease, mentre la parrocchia di Santa Maria in Porto invaderà la strada con l’energia del ballo, scegliendo come tema Let’s Dance.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

