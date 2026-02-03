Carnevale dei Ragazzi torna la sfialta in città | la prmiazione del carro vincitore e l' estrazione della lotteria

Domenica 15 febbraio, a Marina di Ravenna, torna il Carnevale dei Ragazzi con la sfilata finale. Alle 14, si svolgerà la premiazione del carro vincitore e l’estrazione dei biglietti della lotteria, chiudendo così un evento che ha coinvolto le famiglie e i giovani della zona. La festa continua con colori, musica e allegria, tra i sogni di bambini e ragazzi che hanno dato vita a carri e maschere.

Dopo la prima sfilata del Carnevale dei Ragazzi a Marina di Ravenna (domenica 8 febbraio), il gran finale con la premiazione del carro vincitore e l'estrazione dei biglietti della lotteria, sarà domenica 15 febbraio, dalle 14.30, nel cuore della città di Ravenna. A sfilare a Ravenna saranno sempre gli otto carri rappresentati dalle nove parrocchie della Diocesi del territorio che quest'anno si sono dovute cimentare con il tema della nuova edizione: “Musica, maestro”. San Biagio insieme a SS. Redentore porterà in scena un tributo a Pavarotti & Friends. Porto Fuori invece farà rivivere l’atmosfera del celebre musical Grease, mentre la parrocchia di Santa Maria in Porto invaderà la strada con l’energia del ballo, scegliendo come tema Let’s Dance.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Carnevale Ragazzi Torna il Carnevale Internazionale dei Ragazzi della Biennale di Venezia Dal 7 al 15 febbraio 2026 si svolgerà a Venezia il XVII Carnevale Internazionale dei Ragazzi della Biennale. Il patron del Carnevale: "Tutti insieme sul carro, la festa non morirà mai" Cento si prepara a vivere il suo Carnevale, con carri, coriandoli e tanta allegria. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Carnevale Ragazzi Argomenti discussi: 17. Carnevale Internazionale dei ragazzi dal 7 al 15 febbraio 2026; In partenza la 71a edizione del Carnevale dei Bambini; Carnevale 2026 a Bologna e dintorni: tutti gli appuntamenti da non perdere; Domenica 15 febbraio torna il Carnevale dei Bambini: a San Casciano e Cerbaia. Torna il Carnevale dei Ragazzi: si parte l’8 febbraio da Marina di Ravenna. Il tema è la musicaTorna il Carnevale dei Ragazzi con la tradizionale sfilata dei carri allegorici in città e sui lidi. Quest’anno si parte da Marina di Ravenna l’8 febbraio e si replica in via di Roma il 15. Il tema sc ... ravennawebtv.it Montevarchi, il Carnevale dei Ragazzi celebra la 71ª edizione con un ricco calendario di iniziativeSi comincia domenica 8 febbraio con la sfilata dei carri allegorici nel centro storico ... msn.com PROPOSTA FITTO SALA FIDATILANDIA RAGAZZI CARNEVALE 2026 SIETE UN GRUPPO DI RAGAZZI E VOLETE ORGANIZZARE - FESTEGGIARE IL CARNEVALE 2026 Serve un locale privato dove poter stare insieme e divertirsi LA FIDATILANDI - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.