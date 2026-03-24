Il carburante costa troppo e tentano il colpo nei guai i vampiri del gasolio

Un uomo e una donna sono stati sorpresi dai carabinieri di Narni in una tenuta agricola con taniche e tubi di gomma. Controlli a raffica tra spaccio di droga e guida in stato di ebrezza: gli episodi Droga, guida in stato di ebrezza e “vampiri” del gasolio: sono stati giorni di intensi controlli quelli appena trascorsi per i carabinieri del comando provinciale di Terni. A rubare la scena è il colpo messo a segno nell’Amerino, dove il 15 marzo i militari della stazione di Narni hanno sorpreso una coppia composta da un 36enne e una 48enne, accusati di furto aggravato e falsità materiale in concorso. I due, secondo la ricostruzione degli... 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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