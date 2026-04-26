La città è pronta per le urne Presenze e assenze pesanti Parte la corsa per essere eletti

La città si prepara alle prossime elezioni comunali, con 389 persone che hanno presentato la loro candidatura per ottenere un seggio in consiglio. Tra loro, ci sono candidati con diverse esperienze e storie, pronti a sostenere il candidato sindaco scelto. La campagna elettorale sta entrando nel vivo, mentre si attendono le scelte degli elettori e le eventuali alleanze tra i vari schieramenti.

C’è di tutto tra i 389 candidati alla carica di consiglieri comunali che hanno accettato di mettersi in gioco e sostenere il candidato sindaco di riferimento. Va rilevato che su 14 liste presentate, solo 7 presentano 32 candidati, il numero massimo consentito e sono da annoverare tra le fila della coalizione di Alberto Scarfini (dove solo l’ultima arrivata, Per la nostra città, ha 24 nomi), nella coalizione di Leonardo Tosoni (solo Fermo al centro si è fermata a 24) e nell’unica lista di Saturnino Di Ruscio. Sul fronte della candidata sindaca Angelica Malvatani, non è passato inosservato invece il fatto che nessuna delle 5 liste ha raggiunto...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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