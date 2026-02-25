Trieste | la città che non ti abbandona mai pronta a farti sentire parte della sua storia

Questo testo riassume i principi principali che regolano l'uso delle immagini presenti sul sito, la gestione della privacy e i riferimenti legali associati. Le norme in vigore definiscono i limiti all'utilizzo delle risorse multimediali e le condizioni per un trattamento dei dati trasparente e conforme alle regole vigenti. Tutte le foto presenti in questo sito sono riservate e protette da copyright. Non è consentito l'uso commerciale, no-profit o governativo senza il permesso scritto di Sportando. Il sito applica una privacy policy e una gestione dei cookie conforme alle norme vigenti. Le informazioni personali sono trattate nel rispetto della riservatezza e della sicurezza. Per richieste relative a privacy, ai diritti sulle immagini o ad altri aspetti informativi, si invitano gli utenti a contattare i canali ufficiali del sito. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Curva Nord Trieste a Matiasic: «La città ha bisogno di un gesto concreto, di parole chiare dette da lei»Interviene la Curva Nord Trieste in merito alle indiscrezioni che si rincorrono sul futuro della Pallacanestro Trieste ed i piani per Roma del presidente Paul Matiasic. pianetabasket.com

Matiasic si disimpegna da Trieste? Sale la tensione, Fedriga: «Sarebbe grave»Alta tensione a Trieste in merito alle voci del possibile trasferimento del titolo di Serie A da Trieste a Roma di Paul Matiasic. È intervenuto il governatore ... pianetabasket.com

TRIESTE: COSÌ LA CURVA NORD «Il tentativo di spegnerlo con quella nota stampa è stato come cercare di salvare un tir in fiamme con un piccolo estintore [...] La città ha bisogno di un gesto concreto, di parole chiare dette da lei». - facebook.com facebook