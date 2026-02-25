Cremonese-Milan assenze pesanti per i grigiorossi di Nicola | la situazione

Domenica 1 marzo, alle 12.30, lo "Zini" sarà teatro di Cremonese-Milan, match valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono chiamati a reagire dopo la sconfitta interna contro il Parma, mentre la squadra di Nicola, che non vince in campionato da 12 partite, proverà a fare lo sgambetto al Diavolo, proprio come all'andata. Secondo quanto riportato da 'Cremonasport', Federico Baschirotto non sarà a disposizione per la sfida contro il Milan. Il centrale grigiorosso, autore del gol del momentaneo 1-0 nella sfida di San Siro, è ancora alle prese con un problema muscolare alla coscia. L'ex Lecce ha saltato anche la trasferta dell'Olimpico contro la Roma. Lo staff medico non intende forzare i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

