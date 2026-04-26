La causa della Palestina Il candidato Mancinelli | Pistoia Rossa c’è

Nella giornata del 25 aprile, si è svolto un corteo organizzato dai movimenti solidali con la causa palestinese, partito da piazza San Bartolomeo intorno alle 11. L'evento si è tenuto in modo collaterale rispetto alle celebrazioni ufficiali e non è stato contrapposto ad esse. I partecipanti hanno manifestato il proprio sostegno alla causa palestinese attraverso questa iniziativa, che si inserisce in un più ampio ciclo di azioni già svolte in città nei mesi precedenti.

Un corteo collaterale ma non contrapposto alle celebrazioni ufficiali del 25 aprile è stato organizzato dai movimenti solidali con la causa palestinese, già protagonisti nei mesi scorsi di diverse iniziative in città, con partenza da piazza San Bartolomeo intorno alle 11. A spiegare i motivi della manifestazione è Valerio Maraviglia, della Rete pistoiese per l’autodeterminazione del popolo palestinese. "Come Rete – spiega – abbiamo proposto di organizzare questa manifestazione proprio per il giorno della Liberazione non tanto per protestare contro qualcuno ma per collegare l’importanza del nostro 25 aprile all’attualità spaventosa che vediamo in Palestina.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La causa della Palestina. Il candidato Mancinelli: "Pistoia Rossa c’è" Notizie correlate Elezioni a Pistoia, il candidato sindaco del centrosinistra è Giovanni CapecchiPISTOIA – Giovanni Capecchi sarà il candidato a sindaco del centrosinistra alle prossime comunali di Pistoia. Pistoia Rossa: affitti bassi e trasporti gratis per il 2026La lista Pistoia Rossa si prepara a presentare i propri candidati per le elezioni comunali previste nel mese di maggio 2026, puntando su un programma... Approfondimenti e contenuti Si parla di: La causa della Palestina. Il candidato Mancinelli: Pistoia Rossa c’è. La causa della Palestina. Il candidato Mancinelli: Pistoia Rossa c’èUn corteo collaterale ma non contrapposto alle celebrazioni ufficiali del 25 aprile è stato organizzato dai movimenti solidali con la causa palestinese, già protagonisti nei mesi scorsi di diverse ini ... lanazione.it Il ricordo della Liberazione. Non solo antifascismo. L’impegno per la Palestina. Cortei, eventi e dibattitiSi parte questa mattina con l’omaggio ai caduti in piazza della Resistenza. Poi in San Bartolomeo l’iniziativa per Gaza. E il pranzo in Porta al Borgo. lanazione.it