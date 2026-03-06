Pistoia Rossa | affitti bassi e trasporti gratis per il 2026

La lista Pistoia Rossa si sta organizzando per le elezioni comunali di maggio 2026 e si prepara a presentare i propri candidati. Il gruppo ha sviluppato un programma che si basa sull’ascolto diretto dei cittadini, con incontri nelle case del popolo. Tra le proposte più discusse ci sono affitti molto bassi e trasporti gratuiti fino al 2026.

La lista Pistoia Rossa si prepara a presentare i propri candidati per le elezioni comunali previste nel mese di maggio 2026, puntando su un programma costruito direttamente con l'adesione dei cittadini nelle case del popolo. L'iniziativa nasce dalla necessità di offrire una via d'uscita alla crisi politica che ha allontanato molti elettori di sinistra dai seggi, proponendo soluzioni concrete per salari dignitosi, affitti sostenibili e trasporti pubblici gratuiti. Il progetto mira a rompere la logica dell'alternanza che, secondo i promotori, ha portato solo a governi neoliberisti e al declino dei servizi pubblici. Nel... 🔗 Leggi su Ameve.eu L’Unione Valmarecchia lancia il “Patto per la casa”: affitti più bassi e meno rischi per i proprietariL'Unione dei Comuni della Valmarecchia annuncia l'avvio operativo del "Patto per la casa". Il mercato immobiliare. Sorpresa, il mattone riparte: "Mutui più bassi degli affitti"Il mattone riparte: ad Ancona mutui per l’acquisto della casa più bassi degli affitti.