La Casertana non va oltre il pari col Giugliano e chiude il campionato al quinto posto

La partita tra Casertana e Giugliano si conclude con un pareggio, portando la squadra campana al quinto posto in classifica al termine della stagione regolare. La formazione locale si concentra ora sui playoff, lasciando alle spalle il risultato di oggi. La partita ha visto entrambe le squadre impegnarsi senza riuscire a trovare il gol decisivo, chiudendo così l’ultimo incontro prima dei turni a eliminazione diretta.

Testa e gambe sono rivolte ai playoff. La Casertana non va oltre il pari col Giugliano e chiude la regular season al quinto posto.Avvio pimpante dei falchetti che vogliono chiudere il campionato con un risultato positivo davanti al proprio pubblico. Al 4’ minuto è Casarotto a scaldare subito i.🔗 Leggi su Casertanews.it

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Fine primo tempo #CasertanaGiugliano 1-1 x.com

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