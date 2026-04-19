La Casertana ha subito una sconfitta per 2-0 in trasferta contro il Latina, un risultato che ha portato i Falchetti al quinto posto in classifica. La partita si è giocata nel corso della serata e si è conclusa con una vittoria netta per gli avversari. Con una sola partita ancora da disputare nella stagione regolare, la squadra si trova in una posizione che potrebbe influenzare le prossime sfide.

Tempo di lettura: 2 minuti Serata negativa per la Casertana superata 2-0 a Latina con i Falchetti ora scivolati al quinto posto quando mancano 90 minuti al termine della regular season. Primo tempo tutto sommato equilibrato con una occasione per parte in avvio di Casarotto e Parodi. Al 37’ Llano segna ma è in off side generando molte proteste da parte della panchina della Casertana: mister Coppitello ammonito, era in diffida e non sarà in panchina nell’ultima gara di campionato. Nella ripresa De Lucia si supera subito su Parigi e con il passare dei minuti i Falchetti si scoprono troppo subendo al 15’ la rete dei pontini con il primo tiro di Riccardi respinto da De Lucia ma sulla respinta Lipani non sbaglia.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Casertana, brutto tonfo a Latina: Falchetti ora al quinto posto

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