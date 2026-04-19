La Casertana crolla a Latina e scivola al quinto posto

La Casertana perde 2-0 contro il Latina al Francioni e scivola al quinto posto in classifica. La partita si conclude con i gol dei padroni di casa, che ottengono così tre punti fondamentali. La formazione ospite non riesce a trovare il modo di segnare e subisce il risultato negativo. La partita si è svolta senza ulteriori episodi di rilievo.

. Al Francioni finisce 2-0 per i padroni di casa.La prima occasione della gara è per il Latina ma De Lucia blocca il colpo di testa di Parodi. Poco dopo De Ciancio ribatte la conclusione di Casarotto. La partita è spezzettata, troppo alta per.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: La Roma regina del mercato perde a Udine e scivola al quinto posto Leggi anche: La Roma si ferma a Udine e scivola al quinto posto, decide Ekkelenkamp Contenuti di approfondimento Temi più discussi: CASERTA / PALERMO- Nasce in Sicilia la rete regionale per l’atresia delle vie biliari, diagnosi rapida per i neonati. La casertana Ranucci tra i medici in prima linea; COSMI RISALE AL QUARTO POSTO –; Basket, Ruvo chiama a raccolta l’imprenditoria: Serve l’ultimo sforzo; Serie C, girone C: Monopoli ko, crolla il Cerignola. L’Altamura strappa un pari. La Casertana crolla a Latina e scivola al quinto posto. Al Francioni finisce 2-0 per i padroni di casa. La prima occasione della gara è per il Latina ma De Lucia blocca il colpo di testa di Parodi. Poco dopo De Ciancio ribatte la conclusione di Casarotto ... casertanews.it Serie C, risultati e classifica della 36ª giornata: perdono Benevento e Catania, la Casertana sogna il secondo postoSi è consumata oggi la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C, con gare spettacolari e risultati sempre ... msn.com Il #Catania crolla a #Crotone e vede ridursi a soli tre punti il vantaggio sulla #Casertana, ora terza in classifica grazie al ko del #Cosenza a #Picerno. Beneficia della sconfitta dei silani anche la #Salernitana che appaia in classifica la squadra di #Buscè e la su - facebook.com facebook