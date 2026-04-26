La Casa di Comunità di Limbiate Nuovo hub per la salute mentale

Da ilgiorno.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Casa di Comunità di Limbiate, dedicata alla salute mentale, è diventata un punto di riferimento per l'Asst Brianza, specializzata in disabilità intellettiva e autismo. Recentemente, un open day ha permesso di conoscere meglio le attività e i servizi offerti dalla struttura, che si propone come un nuovo centro di assistenza e supporto per le persone con bisogni specifici. La presentazione ha coinvolto operatori e utenti, evidenziando l'impegno della struttura nel settore.

Disabilità intellettiva e autismo, la Casa di Comunità di Limbiate è punto di riferimento per Asst Brianza: un open day ne ha presentato l’esperienza. La struttura di via Montegrappa si conferma presidio centrale della sanità brianzola e si inserisce in un contesto a forte vocazione storica per la cura e la presa in carico delle fragilità, in particolare nell’ambito dei disturbi psichici, ereditando e rilanciando la tradizione dell’area di Mombello e del circuito di servizi dedicati alla salute mentale e all’handicap. La struttura, che serve circa 50mila cittadini (compresa Varedo), è un modello evoluto di integrazione tra sanitario e sociale e un tassello chiave della riqualificazione dell’area con interventi Pnrr conclusi a inizio mese e servizi già attivi e potenziati dal dicembre 2025.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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