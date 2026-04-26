La Carrarese raggiunge la matematica salvezza Azzurri troppo sfortunati contro il Frosinone

La Carrarese ha ottenuto ufficialmente la salvezza matematica dopo la partita contro il Frosinone, conclusa con una sconfitta per 3-0. La squadra avversaria ha schierato un modulo 4-3-3 con Palmisani tra i pali, e ha schierato Oyono A., Monterisi, Calvani e Bracaglia in difesa, mentre a centrocampo Calò è stato sostituito all’91’ da Gelli J. La Carrarese ha subito tre reti e si è mostrata sfortunata nel corso della gara.

frosinone 3 carrarese 0 FROSINONE: (4-3-3): Palmisani; Oyono A., Monterisi, Calvani, Bracaglia; Calò (91’ Gelli J.), Cichella, Gelli F. (80’ Kone); Ghedjemis (70’ Fini), Raimondo (80’ Zilli), Kvernadze (70’ Fiori). A disp.: Lolic, Pisseri, Oyono J., Masciangelo, Barcella, Grosso, Vergani. All. Alvini. CARRARESE (3-5-1-1): Bleve; Zanon, Oliana, Illanes; Bouah (59’ Calabrese), Parlanti, Schiavi (59’ Zuelli), Hasa, Belloni (73’ Rouhi); Rubino (59’ Abiuso); Finotto (77’ Distefano). A disp. Garofani, Fiorillo, Melegoni, Lordkipanidze, Guercio, Sekulov, Torregrossa. All. Calabro. Arbitro: Rapuano di Rimini; assistenti Ceccon e Monaco; quarto uomo Colelli; var Santoro; avar Pairetto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Carrarese raggiunge la matematica salvezza. Azzurri troppo sfortunati contro il Frosinone Notizie correlate Frosinone-Carrarese 3-0, punizione troppo pesante per gli azzurriFrosinone, 25 aprile 2026 – Prova di personalità allo Stirpe della Carrarese, uscita battuta con un risultato eccessivamente penalizzante al termine... Domani in campo. Mantova, bivio salvezza contro la CarrareseLa vittoria in rimonta con la Sampdoria ha permesso al Mantova di compiere un passo in avanti prezioso. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Carrarese raggiunge la matematica salvezza. Azzurri troppo sfortunati contro il Frosinone; Carrarese-Pescara 2-2: beffa Pescara, dopo la rimonta si fa raggiungere; Serie B. Il Frosinone risponde al Monza e continua a sognare, contro la Carrarese arriva un successo per 3-0; Calcio serie B, il Pescara sciupa e si fa raggiungere (2-2) dalla Carrarese: ora è ultimo. Video Carrarese Pescara (2-2) | Gol e highlights: Meazzi manca il colpo del KO! (Serie B)Video Carrarese Pescara (risultato finale 2-2) gol e highlights della sfida valevole per il trentacinquesimo turno del campionato di Serie B stagione 2025/2026. ilsussidiario.net Frosinone-Carrarese 3-0, punizione troppo pesante per gli azzurriPartita alla pari con il Frosinone ma l'equilibrio è stato spezzato da un rigore dubbio, Nel finale i canarini hanno rimpinguato il risultato ... lanazione.it Giovanni Lanzi ha pubblicato su Alessioporcu.it l'articolo Frosinone, tris alla Carrarese e le speranze-promozione restano intatte[LA PARTITA] Con 3 reti nel secondo tempo di Calò, Fiori e Kone la squadra di Alvini risponde al Monza e lo raggiunge a quota 75 - facebook.com facebook *[LA VIGILIA]* Sabato pomeriggio allo “Stirpe” la squadra di Alvini affronterà la Carrarese con il solo obiettivo dei 3 punti per raggiungere di nuovo al secondo posto i brianzoli vittoriosi contro il Modena nell’anticipo. Emergenza in difesa per Alvini x.com