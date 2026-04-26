La Carrarese raggiunge la matematica salvezza Azzurri troppo sfortunati contro il Frosinone

Da lanazione.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Carrarese ha ottenuto ufficialmente la salvezza matematica dopo la partita contro il Frosinone, conclusa con una sconfitta per 3-0. La squadra avversaria ha schierato un modulo 4-3-3 con Palmisani tra i pali, e ha schierato Oyono A., Monterisi, Calvani e Bracaglia in difesa, mentre a centrocampo Calò è stato sostituito all’91’ da Gelli J. La Carrarese ha subito tre reti e si è mostrata sfortunata nel corso della gara.

frosinone 3 carrarese 0 FROSINONE: (4-3-3): Palmisani; Oyono A., Monterisi, Calvani, Bracaglia; Calò (91’ Gelli J.), Cichella, Gelli F. (80’ Kone); Ghedjemis (70’ Fini), Raimondo (80’ Zilli), Kvernadze (70’ Fiori). A disp.: Lolic, Pisseri, Oyono J., Masciangelo, Barcella, Grosso, Vergani. All. Alvini. CARRARESE (3-5-1-1): Bleve; Zanon, Oliana, Illanes; Bouah (59’ Calabrese), Parlanti, Schiavi (59’ Zuelli), Hasa, Belloni (73’ Rouhi); Rubino (59’ Abiuso); Finotto (77’ Distefano). A disp. Garofani, Fiorillo, Melegoni, Lordkipanidze, Guercio, Sekulov, Torregrossa. All. Calabro. Arbitro: Rapuano di Rimini; assistenti Ceccon e Monaco; quarto uomo Colelli; var Santoro; avar Pairetto.🔗 Leggi su Lanazione.it

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