Domani il Mantova scenderà in campo contro la Carrarese in una partita decisiva per la salvezza. La squadra ha ottenuto una vittoria in rimonta contro la Sampdoria, che le ha permesso di fare un passo importante nella classifica. La sfida si svolgerà in un momento chiave della stagione, con entrambe le formazioni in cerca di punti fondamentali.

La vittoria in rimonta con la Sampdoria ha permesso al Mantova di compiere un passo in avanti prezioso. Un balzo che, però, non è bastato per proiettare fuori dalla zona playout i biancorossi che, al momento, hanno 26 punti in classifica come la Reggiana, ma sono in svantaggio negli scontri diretti. Proprio per questo Modesto ha ribadito a più riprese ai suoi giocatori: "Siamo contenti per l’ultima vittoria, ma non abbiamo ancora fatto niente". Il tecnico chiede ai suoi di confermare prestazione e risultato nella seconda gara di fila al Martelli, dove domenica alle 17.15 arriverà la Carrarese per un test molto delicato per entrambe. I gialloazzurri sono reduci da tre ko consecutivi e sembrano avere smarrito lo smalto dell’andata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Domani in campo. Mantova, bivio salvezza contro la Carrarese

Carrarese Nicolas Schiavi è tornato ad allenarsi. Il metronomo argentino in campo a MantovaNicolas Schiavi è tornato ad allenarsi con la squadra e lo spettro di recarsi domenica a Mantova senza il metronomo del centrocampo sembra essere...

Mantova, contro la Reggiana a caccia dei tre punti che valgono la zona salvezzaIl Mantova per continuare la risalita e installarsi (finalmente) in zona salvezza.

