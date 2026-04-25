Frosinone-Carrarese 3-0 punizione troppo pesante per gli azzurri

Il 25 aprile 2026 allo stadio di Frosinone si è disputata la partita tra la squadra locale e la Carrarese, terminata con un risultato di 3-0 in favore dei padroni di casa. La gara è stata molto combattuta, con entrambe le formazioni che hanno cercato di imporsi sul campo. Tuttavia, nel corso del secondo tempo, due decisioni arbitrali sono state oggetto di discussione e hanno influenzato notevolmente l’esito finale del match.

Frosinone, 25 aprile 2026 – Prova di personalità allo Stirpe della Carrarese, uscita battuta con un risultato eccessivamente penalizzante al termine di un match giocato sul filo dell'equilibrio e deciso tutto nel giro di un minuto per una doppia opinabile decisione arbitrale. Al 52' Rapuano ha sorvolato su una trattenuta in area del portiere locale ai danni di Finotto e sul proseguo dell'azione ha fischiato un fallo di mano, apparso non punibile, a Belloni che il var ha poi ravvisato in area. Dal dischetto Calò ha spiazzato Bleve spezzando la situazione di bilanciamento. Gli azzurri erano partiti molto bene mostrando grande compattezza e solidità in campo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Frosinone-Carrarese 3-0, punizione troppo pesante per gli azzurri Notizie correlate Leggi anche: Carrarese Melegoni: "A Frosinone senza paura. Adesso ogni punto può spostare gli equilibri" Carrarese Gli azzurri giocano, il Modena vince. E’ la seconda sconfitta di fila in trasfertaMODENA 2 CARRARESE 0 MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Dellavalle (78’ Nador), Nieling; Beyuku (46’ Zanimacchia), Massolin, Gerli, Santoro, Zampano... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Frosinone - Carrarese in Diretta Streaming | DAZN IT; Carrarese vs Frosinone: Risultato in Diretta Streaming Serie B 2024-2025; Frosinone-Carrarese 25 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche; INTERVISTA POST PARTITA A FARES GHEDJEMIS. Frosinone-Carrarese 3-0, le pagelle: Calò super, Monterisi leader. Hasa spentoRisultato finale: FROSINONE-CARRARESE 3-0 FROSINONE Palmisani 6 - Un solo ottimo intervento su Rubino nel primo tempo, e uno nella ripresa su Hasa, per. tuttomercatoweb.com Frosinone-Carrarese 3-0, punizione troppo pesante per gli azzurriPartita alla pari con il Frosinone ma l'equilibrio è stato spezzato da un rigore dubbio, Nel finale i canarini hanno rimpinguato il risultato ... msn.com Live: Frosinone 2-0 Carrarese Goal Frosinone: (71') Data Free: https://matchcorner.live/FRO-CAR - facebook.com facebook