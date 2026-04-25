Il corteo del 25 aprile a Milano ha visto la partecipazione di circa 100.000 persone, secondo quanto comunicato dal presidente di Anpi Milano. L'evento si è svolto nel centro della città, con diverse persone che hanno marciato lungo il percorso ufficiale. La manifestazione ha coinvolto cittadini e rappresentanti di associazioni, tutte presenti per ricordare la giornata della Liberazione. La cronaca locale riporta una grande affluenza di pubblico.

Sono state 100mila le persone che hanno sfilato nel corteo nazionale per il 25 aprile a Milano, secondo quanto riferito dal presidente di Anpi Milano, Primo Minelli. "C'è stato un tappo nel corteo e qualche tensione, ma alla fine il bilancio che noi facciamo di questa giornata è positivo - ha detto al termine dei discorsi dal palco - perché c'è tanta gente e tanti giovani e quindi siamo soddisfatti".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anpi Milano, circa 100mila persone al corteo del 25 aprile

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