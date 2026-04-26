Un attentatore è riuscito ad entrare in un evento senza essere fermato, nonostante l’assenza di metal detector all’ingresso e un controllo solo davanti alla sala da ballo. La camera prenotata dall’individuo e le modalità di accesso hanno sollevato domande sulla gestione della sicurezza. Durante l’attacco, sono stati trovati un fucile a pompa, una pistola e vari coltelli, mentre le verifiche di sicurezza sembrano aver mostrato falle evidenti.

Cole Tomas Allen è riuscito a portare “un fucile a pompa, una pistola e diversi coltelli ” – come ha confermato Jeanine Pirro, procuratrice del Distretto di Columbia – all’interno di un hotel di altissimo livello in cui era previsto un evento con il presidente degli Stati Uniti, il vicepresidente, il segretario di Stato e quello della Difesa, e ad aprire il fuoco prima di essere neutralizzato. Mancano ancora diversi tasselli alla ricostruzione di quanto è accaduto sabato sera al Washington Hilton, dove era in corso la cena della White House Correspondents’ Association con Donald Trump e i massimi livelli della sua amministrazione. Jeffery Carroll, capo ad interim della polizia metropolitana di Washington, ha dichiarato che il sospettato alloggiava nell’hotel, motivo per il quale è riuscito a essere presente mentre era in corso l’evento.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La camera prenotata dall’attentatore, zero metal detector all’ingresso, checkpoint solo davanti alla sala da ballo: cosa non ha funzionato nella sicurezza di Trump

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