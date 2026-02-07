Metal detector zone rosse sicurezza in strada | cosa mostrano i risultati del nostro test

Oggi a Bologna, più della metà dei cittadini non si sente sicura per strada. I risultati di un test recente mostrano come le zone rosse e i controlli con metal detector siano ancora un problema per la sicurezza. La sensazione di insicurezza sta crescendo, e molti temono che questa tendenza peggiori nel tempo.

A Bologna oggi oltre la metà dei cittadini non si sente sicura e la percezione è di una tendenza al peggioramento negli anni. È uno degli spaccati che emerge dal sondaggio sulla sicurezza urbana condotto dall'Istituto nazionale di ricerche Demopolis su un campione di oltre 1.000 cittadini.

