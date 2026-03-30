Il ministro dell’istruzione ha dichiarato che sarebbe assurdo pensare di installare metal detector all’ingresso di ogni scuola. La sua affermazione si riferisce alla proposta di introdurre controlli di sicurezza più stringenti negli istituti scolastici, al fine di prevenire situazioni di rischio. La questione riguarda la possibilità di rafforzare le misure di sicurezza senza ricorrere a strumenti invasivi o eccessivamente invasivi.

Tempo di lettura: 2 minuti “Sarebbe assurdo immaginare metal detector all’ingresso di qualsiasi scuola. Però ci sono molte realtà difficili, complicate, dove oggettivamente c’è un disagio, dove gli insegnanti e gli studenti sanno che magari ci sono compagni che portano coltelli in classe”. Lo ha spiegato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara parlando degli ultimi casi di cronaca, come quello di Trescore Balneario dove uno studente ha accoltellato un’insegnante a scuola. “In quei casi”, dove ci sono realtà difficili, “la scuola deve poter chiedere alle istituzioni protezione nei confronti degli studenti e nei confronti del personale scolastico”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Valditara: “Assurdo immaginare i metal detector all’ingresso di ogni scuola”

Articoli correlati

«Metal detector all?ingresso delle scuole», Valditara: decreto per vietare le lameCome in certe scuole degli Stati Uniti della Gran Bretagna, come accade in alcuni istituti di Napoli e della sua provincia: ecco l’arrivo dei metal...

Leggi anche: Scuola, Valditara vuole introdurre i metal detector

Contenuti e approfondimenti su Valditara Assurdo immaginare i metal...

Professoressa accoltellata a Trescore, Valditara: «Abbiamo parlato per un'ora, insieme un appello ai genitori per stare più vicini ai figli»I metal detector a scuola per impedire casi come quello bergamasco: «Sarebbe assurdo ma sui ragazzi vengono trovate tante armi improprie» ... bergamo.corriere.it

Docente accoltellata, Valditara: Metal detector nelle scuole a rischio su richiesta del preside, non come misura generalizzataL'accoltellamento di una professoressa da parte di un alunno tredicenne nei corridoi della scuola media Leonardo da Vinci di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, ha riportato al centro del d ... orizzontescuola.it