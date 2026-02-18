La Compagnia Bottega degli Apocrifi va in scena a Bitonto con Racconto personale

Il 24 febbraio, a Bitonto, la compagnia Bottega degli Apocrifi presenta lo spettacolo ‘Racconto personale’, portando in scena una narrazione intensa e coinvolgente. La rappresentazione fa parte della rassegna TICS ANNA ROSA TARANTINO, dedicata al teatro e all’impegno civile e sociale. La compagnia porta sul palco una storia che affronta temi di attualità, coinvolgendo il pubblico con interpretazioni autentiche e scene che riflettono le sfide di ogni giorno. La serata promette di offrire un’esperienza teatrale diretta e significativa.

Per la rassegna TICS ANNA ROSA TARANTINO – Rassegna di Teatro e Impegno Civile e Sociale IV edizione, a Bitonto, Compagnia Bottega degli Apocrifi porta in scena Racconto personale. Uno spettacolo tratto da un racconto di Mamadou Diakité, giovane cittadino della Costa d'Avorio che, in scena, condivide la storia di un ragazzo che ha pensato di avere diritto a un'occasione nella vita per inseguire un sogno. La sua storia, una storia intima di viaggio e ricerca di opportunità. Un'esperienza pensata per pochi spettatori, che invita all'ascolto e alla comprensione reciproca. Lo spettacolo sarà in scena alle 9 e alle 11.