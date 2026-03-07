Oltre cinquanta donne si sono unite alla ripresa dello spettacolo “Sottosopra”, promosso dal gruppo teatrale Apocrifi, dedicato alla memoria della città segnata dall’attività dell’Enichem. Nel frattempo, è in fase di produzione un documentario sulla Bottega, realtà locale coinvolta nella storia della zona. Questi eventi rappresentano un tentativo di riscoperta e testimonianza attraverso l’arte e il racconto.

"Sottosopra. La città salvata dalle donne e altri scherzi simili" ritorna in scena dal 10 al 12 aprile 2026. Al via le riprese di un documentario per la regia di Toriello Il laboratorio, partito ieri al Teatro "Lucio Dalla" prima con un momento di attività teatrale e poi con una presentazione alla cittadinanza e alla stampa del progetto, porterà al riallestimento dello spettacolo "Sottosopra. La città salvata dalle donne e altri scherzi simili", in scena il 10, l'11 e il 12 aprile 2026 all'interno della stagione di prosa "respIRA".

Più di cinquanta donne rispondono alla chiamata degli Apocrifi per riallestire "Sottosopra", lo spettacolo dedicato alla città ferita dall'Enichem. In arrivo un docu-film sulla Bottega

La Compagnia Bottega degli Apocrifi va in scena a Bitonto con Racconto personalePer la rassegna TICS ANNA ROSA TARANTINO – Rassegna di Teatro e Impegno Civile e Sociale IV edizione, a Bitonto, Compagnia Bottega degli Apocrifi...

Per l’8 marzo tutte le donne potranno accedere gratuitamente ai contenuti di Wyylde, il social network più autorevole dedicato alla libertà sessuale, alla scoperta di relazioni non convenzionali, contenuti speciali e momenti di networking tra donneLibertà, rispetto, consenso e autodeterminazione sono i valori che guidano ogni giorno Wyylde, la community europea più autorevole dedicata alla...

