La bergamasca Maria Grazia Bertozzi tra i 100 ballerini alla prima pre-parata italiana di Disneyland Paris

La ballerina bergamasca Maria Grazia Bertozzi si prepara a partecipare come uno dei 100 artisti alla prima pre-parata italiana presso Disneyland Paris. Durante le prove, si concentra sull’energia da gestire e sui movimenti da perfezionare, ripetendo mentalmente i passi come se fosse una poesia. La sua presenza nel cast rappresenta un momento importante per la sua carriera e per l’intera regione.

L’adrenalina nelle gambe da tenere sotto controllo per far bene. Serve stare concentrata. I passi che si ripetono nella mente come una poesia. Quella tensione che va trasformata in emozione ed espressa attraverso i movimenti del corpo e l’espressività del volto. Quindici anni e una grande opportunità. Non è la prima volta che balla qui, ma quest’anno è diverso. Poi la musica inizia e, insieme ad altre 99 persone, si trova a danzare per le installazioni di Disneyland Paris, tra gli sguardi curiosi e affascinati di migliaia di persone. Maria Grazia Bertozzi è una giovanissima ballerina bergamasca, che è stata selezionata tra le 100 ballerine e...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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