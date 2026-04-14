Disneyland Paris | 2 miliardi per il nuovo regno di Frozen

Il 29 marzo, Disneyland Paris ha aperto le porte alla Disney Adventure World, una nuova area dedicata a Frozen. La ristrutturazione, che ha coinvolto l’ex Disney Studios, ha richiesto un investimento di 2 miliardi di euro. Questa nuova sezione del parco si aggiunge alle attrazioni esistenti, portando un’ampia trasformazione dell’intera area. La modifica rappresenta un progetto di rilancio e ampliamento delle attrazioni dedicate ai film e ai personaggi Disney.

Il 29 marzo Disneyland Paris ha dato il via a una nuova era per il suo parco divertimenti con l’inaugurazione della Disney Adventure World, un progetto di trasformazione radicale dell’area precedentemente nota come Disney Studios che ha richiesto investimenti pari a 2 miliardi di euro. Al centro di questa massiccia riqualificazione si trova l’apertura del regno di Frozen, un mondo immersivo costruito a grandezza naturale che permette ai visitatori di entrare fisicamente nell’ambientazione di Arandellle. L’impatto dell’immersione totale nel regno di Frozen. Passeggiare all’interno della nuova area dedicata a Elsa e Anna significa confrontarsi con una ricostruzione architettonica che non lascia spazio all’immaginazione, grazie alla fedeltà con cui sono stati replicati i palazzi del film.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Disneyland Paris: 2 miliardi per il nuovo regno di Frozen DISNEYLAND PARIS Apertura 2026 Adventure World Il regno di Frozen apre a Disneyland Paris: il nuovo parco a tema costato 2 miliardi di euroÈ stato inaugurato ieri 29 marzo il nuovo mondo di Disneyland Paris: tra le attrazioni più attese, il World of Frozen dove si possono incontrare... Disneyland Paris inaugura “Disney Adventure World”: benvenuti nel regno di “Frozen”(askanews) – Disneyland Paris ha celebrato la trasformazione del suo secondo Parco in Disney Adventure World, con un esclusivo evento inaugurale...