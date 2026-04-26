La bella Costa di Milena Contini e Michela Martignoni Sognando l’Italia unita

Da iodonna.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova, tra il XVIII e il XIX secolo, si sono susseguite guerre, pestilenze e assedi, eventi che hanno segnato la storia della città. In questo contesto si inserisce il libro “La bella Costa” di Milena Contini e Michela Martignoni, un’opera che ripercorre le vicende di questo periodo e il sogno di un’Italia unita. La narrazione si concentra sulla città e sui momenti difficili vissuti in quegli anni.

G enova è una città che, tra Settecento e Ottocento, ne vede di tutti i colori. Guerre, pestilenze, assedi. Perde pure l’indipendenza, ma non la bellezza. Qui, tra “l’eleganza discreta dei palazzi” e il “profumo minerale dell’euforbia”, si fa strada il destino di Antonietta Galera, passionale, anticonformista, pronta a dire di no a un matrimonio combinato a sedici anni e a sposare Giacomo Costa, che ne ha cinquantotto: il loro saper stare dalla parte dell’amore è inedito. Libri da leggere: cinque eroine letterarie del 2024 X È lei la protagonista di La bella Costa di Milena Contini e Michela Martignoni, romanzo non proprio biografico che racconta l’Italia attraverso fatti e personaggi filtrati da emozioni come il dolore della sconfitta o la gioia di credere in un ideale.🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - “La bella Costa” di Milena Contini e Michela Martignoni. Sognando l’Italia unita

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