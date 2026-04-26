La bella Costa di Milena Contini e Michela Martignoni Sognando l’Italia unita

A Genova, tra il XVIII e il XIX secolo, si sono susseguite guerre, pestilenze e assedi, eventi che hanno segnato la storia della città. In questo contesto si inserisce il libro “La bella Costa” di Milena Contini e Michela Martignoni, un’opera che ripercorre le vicende di questo periodo e il sogno di un’Italia unita. La narrazione si concentra sulla città e sui momenti difficili vissuti in quegli anni.

G enova è una città che, tra Settecento e Ottocento, ne vede di tutti i colori. Guerre, pestilenze, assedi. Perde pure l’indipendenza, ma non la bellezza. Qui, tra “l’eleganza discreta dei palazzi” e il “profumo minerale dell’euforbia”, si fa strada il destino di Antonietta Galera, passionale, anticonformista, pronta a dire di no a un matrimonio combinato a sedici anni e a sposare Giacomo Costa, che ne ha cinquantotto: il loro saper stare dalla parte dell’amore è inedito. Libri da leggere: cinque eroine letterarie del 2024 X È lei la protagonista di La bella Costa di Milena Contini e Michela Martignoni, romanzo non proprio biografico che racconta l’Italia attraverso fatti e personaggi filtrati da emozioni come il dolore della sconfitta o la gioia di credere in un ideale.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - “La bella Costa” di Milena Contini e Michela Martignoni. Sognando l’Italia unita Notizie correlate Schedare le scuole “di sinistra”, “woke” e “comuniste”: la proposta di Fratelli d’Italia a Bagno a RipoliA Bagno a Ripoli, in Toscana, i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia hanno proposto di inserire nelle denominazioni delle scuole indicazioni... Benfica assolto nel processo “Saco Azul” dalle accuse sui fondi neri per 2 milioni. Rui Costa: “Felice”Dopo 10 anni di tribunale il club portoghese è stato assolto, anche se solo in primo grado di giudizio nel processo "Saco Azul" (fondi neri), dalle... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Genova, romanzo storico La Bella Costa di Milena Contini e Michela Martignoni; Pergine Valsugana il verde incontra la cucina del territorio; Libano, su Maria con te intervista al parroco di Sant'Elia a Kherbet Kanafar: Non abbandonerò mai i miei parrocchiani. Genova, romanzo storico La Bella Costa di Milena Contini e Michela MartignoniMilena Contini è docente di Letteratura Italiana da diciotto anni. Lavora presso l’Università eCampus, collabora con l’Universidade de Santiago de Compostela, conduce la trasmissione 1000 cose da dir ... mediterranews.org Contini (Diritti in Comune) e Martinelli (La città delle Persone): «Documentazione incompleta, ci costringono a un voto al buio» - facebook.com facebook