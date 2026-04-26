La banda dell’hashish guida all’impazzata mentre trasporta 900 grammi di droga | tre arresti a Torino
A Torino, tre persone sono state arrestate dopo essere state trovate in possesso di circa 900 grammi di hashish nascosti nell’auto. La banda, che trasportava la droga, guidava in modo spericolato, ignorando le norme del codice della strada e mettendo in pericolo gli altri automobilisti. La polizia ha fermato il veicolo durante un controllo e ha trovato il narcotico all’interno del mezzo.
Con quasi un chilo di droga in macchina, si sentivano i padroni del mondo, tanto da non interessarsi minimamente al codice della strada e guidare mettendo in pericolo gli automobilisti vicino a loro. Non hanno fatto i conti con gli agenti della polizia, che nei giorni scorsi li hanno notati.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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