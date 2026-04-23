I luoghi della Resistenza | Custodiscono le radici della nostra democrazia Sostegno dalla Regione

La regione Emilia-Romagna ha dichiarato il suo impegno nel sostenere tre luoghi simbolo della Resistenza: il Campo di Fossoli, Casa Cervi e Marzabotto. Questi siti sono considerati fondamentali per la memoria storica e rappresentano le radici della democrazia e della cultura locali. La regione ha confermato che continuerà a proteggere e mantenere attivi questi luoghi, sottolineando l'importanza di preservare il patrimonio storico legato alla lotta contro il fascismo e alla Resistenza.

"Il Campo di Fossoli, Casa Cervi, e Marzabotto custodiscono le radici della nostra democrazia e della nostra cultura: la regione Emilia-Romagna non lascerà mai sole queste istituzioni. Se il Governo non tornerà sui suoi passi, saremo noi a fare la nostra parte affinché non venga cancellata neanche un’iniziativa". È un messaggio di vicinanza assoluta quello che il presidente della Regione Michele de Pascale e l’assessora alla Cultura Gessica Allegni hanno lanciato ieri da Bologna. Un impegno che trasforma la Regione in un vero e proprio baluardo a difesa della storia repubblicana, proprio mentre da Roma arriva la scure che minaccia un taglio del 20% ai trasferimenti statali per il 2026 agli istituti e ai siti storici della Resistenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I luoghi della Resistenza: "Custodiscono le radici della nostra democrazia. Sostegno dalla Regione" Notizie correlate Leggi anche: Bergamo celebra gli 80 anni dal primo Consiglio comunale, Carnevali: “Le radici della nostra democrazia” Le radici e le ali, visita al Museo della Resistenza, verso il Falkatraz FestivalFALCONARA MARITTIMA - Visita guidata al Museo della Resistenza per il secondo appuntamento di “Verso il FalkatrazFestival ’26”. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sentiero resistente; La memoria sforbiciata: il governo riduce i fondi ai luoghi della Resistenza; Tagli ai luoghi della memoria della Resistenza, Ancarani e Valbonesi (Pd): Scelta grave e politicamente ambigua; Camminata della Memoria nei luoghi della Resistenza. I luoghi della Resistenza: Custodiscono le radici della nostra democrazia. Sostegno dalla RegioneIl Campo di Fossoli, Casa Cervi, e Marzabotto custodiscono le radici della nostra democrazia e della nostra cultura: la regione Emilia-Romagna non lascerà mai sole queste istituzioni. Se il Governo ... ilrestodelcarlino.it La Regione interviene dopo i tagli di Roma ai fondi per i luoghi della memoria e della Resistenza. VIDEOGATTATICO (Reggio Emilia) – La Regione sarà al loro fianco, pronta a fare la propria parte e a intervenire con risorse proprie affinché sia preservata la memoria e la storia della nostra Repubblica c ... reggionline.com Così giunsi ai giorni della Resistenza senza saperne nulla se non lo stile: fu stile tutta luce, memorabile coscienza di sole. Non poté mai sfiorire, neanche per un istante, neanche quando l' Europa tremò nella più morta vigilia. Fuggimmo con le masserizie su u - facebook.com facebook Torino rende omaggio a Sandro Fiorio, imprenditore e protagonista della Resistenza. x.com