La 38ª giornata Tutti i verdetti attesi | per i rivali ancora chance di serie A

Alle 18 si concluderà la regular season di serie A2 con l’ultimo turno di partite, tutte disputate nello stesso momento. I risultati di questa giornata determineranno i verdetti definitivi e le classifiche finali, mentre alcune squadre ancora hanno possibilità di raggiungere la promozione in serie A. La giornata rappresenta l’ultimo appuntamento ufficiale prima dei playoff e delle eventuali retrocessioni.

Alle ore 18, in contemporanea, chiuderà i battenti la regular season di serie A2, con la disputa dell’ultimo turno. Diversi verdetti sono ancora da ‘sciogliere’, a cominciare naturalmente dal primo posto che significa promozione diretta in massima serie. A contenderselo Scafati (le basterà vincere a Rimini per spuntarla, senza interessarsi dei risultati altrui), Pesaro (dovrebbe vincere a Livorno e sperare in un passo falso dei campani) e la Fortitudo Bologna, che festeggerebbe in caso di vittoria a Forlì e ‘doppio’ ko di Givova e Vuelle. Già certe di un pass per i playoff, invece, Verona (impegnata con Milano), Cividale (turno di riposo) e Brindisi (derby casalingo con Ruvo di Puglia), che attendono solo di conoscere i rispettivi piazzamenti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La 38ª giornata. Tutti i verdetti attesi: per i rivali ancora chance di serie A Notizie correlate Serie C, ufficiale la retrocessione in Serie D per il Trapani: tutti i verdetti e i risultati della 37^ giornataEderson Atletico Madrid, l’affare rischia di saltare? La rivelazione sul possibile inserimento di quella big della Serie A Mercato Inter, de Vrij e... Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 38a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Serie C, le gare della 38^ giornata su Sky; Arbitri 38^ giornata; AC Milan-Cagliari: in vendita i biglietti per la 38ª giornata di Serie A a San Siro; La Juventus vede la Champions e sfida Milan e Napoli per il secondo posto: calendari a confronto. Serie C, 38ª giornata: oggi in campo il Girone A, domani la promozione nel B. La guida completaDopo i primi responsi avuto nelle scorse settimane, prende il via questa sera la 38ª e ultima giornata del campionato di Serie C, che si giocherà. tuttomercatoweb.com Cosenza in contemporanea con le altre: il programma della 38ª giornataLupi impegnati a Cava de' Tirreni, in trasferta anche Catania e Salernitana mentre la Casertana è l'unica in casa ... tifocosenza.it Il caso Rocchi sulle prime pagine di tutti i giornali Da La Gazzetta dello Sport alle parole forti del Corriere dello Sport: Rocchi sceglieva arbitri graditi ai nerazzurri Su Tuttosport taglio alto dedicato allo scandalo, poi tanto spazio a Milan-Juventus decisiva p - facebook.com facebook «Il mondo spezza tutti e poi molti sono forti proprio nei punti spezzati» (Ernest Hemingway). Buona domenica a tutti! #26aprile x.com