Konyaspor-Trabzonspor lunedì 27 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Lunedì 27 aprile 2026 alle ore 19:00 si disputa il match tra Konyaspor e Trabzonspor, valido per il 31esimo turno della SuperLig turca. La partita si svolge sul campo del Konyaspor, con il Trabzonspor che arriva da due pareggi consecutivi. Sono state rese note le formazioni ufficiali e si stanno formando le quote per le scommesse, mentre i pronostici sono oggetto di analisi tra gli addetti ai lavori.

Posticipo del 31esimo turno di superlig turca e un Trabzonspor reduce da 2 pareggi consecutivi è di scena sul campo del Konyaspor di Palut. Per gli anadolu Kartali il campionato è di fatto finito con la recente serie di risultati positivi che ha garantito la salvezza matematica con largo anticipo. La corsa in coppa di Turchia si è fermata al cospetto del Fenerbahce nei. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Konyaspor-Trabzonspor (lunedì 27 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate Konyaspor-Trabzonspor (lunedì 27 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiPosticipo del 31esimo turno di superlig turca e un Trabzonspor reduce da 2 pareggi consecutivi è di scena sul campo del Konyaspor di Palut. AIK-Malmo (lunedì 27 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiEntrambe reduci dal primo KO stagionale in Allsvenskan, AIK e Malmo si affrontano in questa gara valevole per il quinto turno di gare. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Konyaspor-Trabzonspor: come vedere gratis il match del campionato turco; Pronostico Konyaspor-Trabzonspor: analisi e probabili formazioni 27/04/2026 Super Lig; Pronostico Konyaspor - Trabzonspor: analisi e quote; Konyaspor-Trabzonspor (lunedì 27 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Konyaspor-Trabzonspor: come vedere gratis il match del campionato turcoKonyaspor-Trabzonspor del 27 aprile 2026: stato di forma, probabili formazioni e scenari di una sfida tra Europa e titolo ... derbyderbyderby.it Manchester United 0 -0 Brentford Cagliari 0-2 Atalanta Espanyol 3-3 Levante Konyaspor 2 - 3 Trabzonspor Vicente Barcelos 4-0 Casa Pia ©Tom Hilbert. x.com