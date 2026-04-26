AIK-Malmo lunedì 27 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Lunedì 27 aprile 2026 alle 19:00 si gioca la partita tra AIK e Malmo, valida per il quinto turno di Allsvenskan. Entrambe le squadre arrivano dopo aver subito la prima sconfitta stagionale e sono pronte a scendere in campo con le formazioni ufficiali. Le quote e i pronostici sono stati annunciati, e l’incontro si preannuncia come una sfida importante per le due formazioni.

Entrambe reduci dal primo KO stagionale in Allsvenskan, AIK e Malmo si affrontano in questa gara valevole per il quinto turno di gare. Gli Gnaget hanno perso sul campo del Degerfors nel finale, puniti dalla squadra dell’ex giocatore e allenatore Goitom. È ancora in costruzione la squadra di Riveiro, allenatore subentrato a Tomassen e a cui si chiede di tornare a lottare per il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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