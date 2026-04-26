Konyaspor-Trabzonspor lunedì 27 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Lunedì 27 aprile 2026 alle 19:00 si disputa il match tra Konyaspor e Trabzonspor, valido per il 31esimo turno di Super Lig turca. Il Trabzonspor arriva da due pareggi consecutivi e affronta una trasferta contro il Konyaspor, guidato dall’allenatore Palut. La partita rappresenta l’ultimo impegno della giornata nel campionato turco, con le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti.

Posticipo del 31esimo turno di superlig turca e un Trabzonspor reduce da 2 pareggi consecutivi è di scena sul campo del Konyaspor di Palut. Per gli anadolu Kartali il campionato è di fatto finito con la recente serie di risultati positivi che ha garantito la salvezza matematica con largo anticipo. La corsa in coppa di Turchia si è fermata al cospetto del Fenerbahce nei. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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