Lunedì 27 aprile 2026 alle 19:00 si sfidano Besiktas e Karagumruk nella partita valida per la penultima giornata della Superliga turca. Il Besiktas, allenato da Sergen Yalcin, si trova ormai in una posizione sicura al quarto posto in classifica. Il Karagumruk, invece, occupa l’ultima posizione e si avvicina alla conclusione della stagione con poche possibilità di migliorare la propria posizione.

Mancano 4 giornate alla fine della superlig turca e il Besiktas di Sergen Yalcin ormai certo del quarto posto affronta in casa il fanalino di coda Karagumruk. I Kara Kartallar intanto sono freschi di accesso alle semifinali di coppa di Turchia, dove affronteranno il derby contro il Fenerbahce. Intanto encomiabile il lavoro del tecnico subentrato a dicembre che ha ridato quota ad una. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Besiktas-Karagumruk (lunedì 27 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

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