Mjallby-Halmstad lunedì 27 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Mjallby e Halmstad si giocherà lunedì 27 aprile 2026 alle ore 19:00. Attualmente, la squadra di Mjallby ha raccolto soltanto quattro punti in classifica e cerca di ottenere la seconda vittoria stagionale contro l’Halmstad. Le formazioni e le quote di scommessa saranno disponibili prima dell’inizio della partita.

Inizio difficile per il Mjallby che per il momento ha solo 4 punti in classifica e cerca contro l’Halmstad la seconda vittoria in campionato. La squadra di Aksum ha strappato uno 0 a 0 in casa del GAIS, in una gara complicata giocata tutta in difesa. Sono ben 25 i tiri totali dei markillarna con Wallinder migliore in campo per i suoi.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Mjallby-Halmstad (lunedì 27 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate GAIS-Mjallby (giovedì 23 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiTra i posticipi del quarto turno di Allsvenskan c’è quello che vede i campioni belgi uscenti del Mjallby impegnati sul campo del GAIS.