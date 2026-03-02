KOKUHO – Il maestro di kabuki | il capolavoro di Lee Sang-il arriva in Italia

Il film “Kokuho – Il maestro di kabuki” di Lee Sang-il è arrivato in Italia. La pellicola, definita emotivamente infuocata e visivamente sontuosa, compete agli Oscar nella categoria miglior… La storia si concentra su un maestro di kabuki e sulla sua figura, portando sul grande schermo elementi culturali e artistici giapponesi. La distribuzione del film è stata annunciata nelle sale italiane.

Arriva in Italia la nuova e sontuosa opera di Lee Sang-il: prima al Far East Film Festival 28 e poi nei cinema, dal 30 aprile, con la Tucker Film! Emotivamente infuocato e visivamente sontuoso, tanto da essere in corsa agli Oscar per il miglior trucco, arriva in Italia il campione d'incassi assoluto del cinema giapponese: prima al Far East Film Festival 28, accompagnato dal regista, e immediatamente dopo, dal 30 aprile, nei cinema (sotto il segno della Tucker Film). Stiamo ovviamente parlando di Kokuho – Il maestro di kabuki, diretto da Lee Sang-il (Hula Girls) e tratto dal monumentale romanzo omonimo di Yoshida Shuichi. La critica internazionale, che ha potuto ammirare Kokuho alla Quinzaine di Cannes, non ha lesinato sull'entusiasmo («Una vera gioia per gli occhi», «Un'opera semplicemente magnifica», «Un'epopea incredibile»).