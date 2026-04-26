Il 20 aprile è nata Murphy Jo, figlia di Kody Funderburk e Alicia. La madre ha recentemente concluso il percorso di cura per un linfoma di Hodgkin, dopo aver ricevuto trattamenti chemioterapici. La nascita della bambina arriva in un momento di ripresa per la famiglia, che ha affrontato la malattia e ora celebra un nuovo inizio.

? Cosa sapere Kody Funderburk e Alicia celebrano la nascita della figlia Murphy Jo il 20 aprile.. La madre affronta la guarigione dal linfoma di Hodgkin dopo le terapie chemioterapiche.. Lunedì 20 aprile 2026, la piccola Murphy Jo è nata sana e forte, portando una luce inaspettata nella vita di Kody Funderburk e Alicia dopo un percorso segnato dalla diagnosi di un linfoma di Hodgkin per la madre durante la gravidanza. Il giocatore dei Minnesota Twins, selezionato nel draft del 2018, è tornato alle sue attività dopo il periodo di congedo per paternità. Il club ha condiviso con i sostenitori un aggiornamento sulla famiglia dell’atleta, pubblicando il 25 aprile un’immagine della coppia sul campo da baseball che celebra il ritorno del lanciatore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kody Funderburk: nasce la piccola Murphy dopo la lotta con il cancro

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