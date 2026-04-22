Oltre il mare la cura | Italia e Tunisia riscrivono la lotta al cancro con Biogen4Med

A Sousse è iniziato il progetto europeo Biogen4Med, un'iniziativa che coinvolge Italia e Tunisia nella lotta contro il cancro. Il progetto si focalizza sull'uso di bioinformatica, intelligenza artificiale e teranostica, tecnologie avanzate per migliorare le strategie di diagnosi e trattamento. La collaborazione tra i due Paesi mira a sviluppare nuove soluzioni per affrontare la malattia, coinvolgendo ricercatori e specialisti di ambiti diversi.

Tra bioinformatica, intelligenza artificiale e teranostica, ha preso il via a Sousse il progetto europeo Biogen4Med. Un asse scientifico tra la Sicilia e il Nord Africa per sviluppare la medicina di precisione. Perché il Mediterraneo non è solo un confine geopolitico, ma un laboratorio per la salute del futuro. C’è un Mediterraneo che non fa rumore, che non si nutre di emergenze ma di ricerca, dove la distanza tra le due sponde si annulla sotto le lenti dei microscopi e nei server che processano Big Data. È il Mediterraneo che si è dato appuntamento ieri e oggi presso la Facoltà di Medicina di Sousse per il kick-off meeting di Biogen4Med, un progetto che promette di segnare un cambio di passo radicale nella cooperazione scientifica tra Italia e Tunisia.🔗 Leggi su Follow.it

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