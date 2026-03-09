Pazienti in lotta con il cancro dive per un giorno | La femminilità è un diritto che non scade mai

Oggi, un gruppo di pazienti affette da cancro ha partecipato a un evento dedicato alla valorizzazione della femminilità, un momento di svago e riscoperta personale. Durante la giornata, le donne hanno avuto l’opportunità di sentirsi protagoniste, lasciando temporaneamente da parte le difficoltà legate alla malattia. Per alcune di loro, è stato un momento in cui hanno potuto riscoprire la propria bellezza e il diritto di sentirsi ancora femmine.

Tra consulenze di armocromia, hairstyling e scatti fotografici, le donne hanno potuto vivere una giornata da protagoniste di un set cinematografico "C'è un momento preciso in cui la malattia smette di essere la protagonista della giornata. Succede quando una donna, abituata a vedersi riflessa attraverso la stanchezza delle terapie, incrocia di nuovo il proprio sguardo e scopre di essere, ancora e sempre, bellissima". Questa è stata l'esperienza che domenica 8 marzo, l'associazione "Realizzo il tuo sogno" ha proposto alle donne malate di cancro. Il percorso è iniziato con i drappi di Isabella Saragoni, esperta di armocromia che ha permesso alle partecipanti di individuare i colori giusti da indossare.