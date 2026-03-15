Vent' anni dopo Fisichella | super Andrea Kimi Antonelli trionfa in Cina e riporta l' Italia in vetta in Formula 1

Dopo vent'anni, un pilota italiano ha conquistato la vittoria in una gara di Formula 1. Andrea Kimi Antonelli, giovane talento di Bologna, ha dominato il Gran Premio della Cina, seconda prova del campionato mondiale, portando l'Italia di nuovo in cima al podio. La sua prestazione ha reso facile una corsa che si prevedeva difficile, segnando un risultato importante nel mondo della Formula 1.

Il pilota bolognese della Mercedes è stato semplicemente perfetto, staccando il compagno di squadra George Russell e Lewis Hamilton Ha reso semplice una gara difficilissima. Andrea Kimi Antonelli c'è l'ha fatta. Il bolognese ha dominato il Gran Premio della Cina, seconda prova del mondiale di F1, riportando l'Italia sul gradino più alto del podio vent'anni dopo l'ultima vittoria firmata Giancarlo Fisichella, quando Kimi aveva appena cinque mesi di vita. Pole position, giro più veloce in gara e in testa dal primo all'ultimo giro. Il baby talento è stato semplicemente perfetto, staccando il compagno di squadra George Russell e Lewis Hamilton, al primo podio con la Ferrari dopo aver vinto lo scorso anno la Sprint Race proprio a Shanghai. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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