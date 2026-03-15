In Cina, un italiano conquista la vittoria nel Gran Premio, riportando il trionfo a 20 anni dall'ultima volta. Kimi Antonelli, 20 anni, ha ottenuto il miglior tempo in qualifica con la sua Mercedes e poi ha dominato la gara, portando a casa il risultato più importante della stagione. La sua vittoria rappresenta un momento storico per il motorsport italiano.

Il cielo in Cina si tinge d'azzurro. L'impresa è clamorosa. È una pagina di storia della Formula 1: vince infatti Andrea Kimi Antonelli, il tutto dopo la pole-position firmata alla vigilia con la sua Mercedes. Era dal 2009, a Spa, che mancava una pola azzurra: l'ultimo a riuscirci fu Gianfranco Fisichella. E fu proprio Fisichella l'ultimo italiano a vincere un Gran Premio, il 19 marzo 2006 in Malesia, alla guida della Renault. Un'attesa lunga 20 anni, ma ora sul gradino più alto del podio c'è proprio lui, Kimi Antonelli. Una gara dominata, perfetta, senza sbavature, quella del bolognese classe 2006, vincitore a soli 19 anni. Alle sue spalle George Russell con la seconda Mercedes, poi le due Ferrari, Lewis Hamilton davanti a Charlese Leclerc. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gp Cina, trionfa Kimi Antonelli! 20 anni dopo, vince un italiano. E ora deve sognare

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