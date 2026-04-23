Nuovo appuntamento con Caterina Balivo e La Volta Buona. Nella puntata di oggi, come sempre, ospiti ed esperti si sono confrontati su temi di attualità, gossip e costume, con un occhio particolare ai segreti di longevità dei vip: in studio, infatti, si sono alternati i racconti di Fabio Testi, Mogol e Sefania Orlando con il suo papà. Ma il momento più emozionante ha visto protagonista Killian Nielsen. I compleanni di Mogol e Fabio Testi. Voto 8.. Il prossimo 17 agosto, Mogol compirà 90 anni. Una cifra tonda, che l’artista può festeggiare in splendida forma: “Io sono stato fortunato, ho avuto più di quello che meritavo. Sono grato al Signore che mi ha dato la possibilità di raggiungere questa età: a parte la memoria che non è un granché sono in piena salute.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pagelle La Volta Buona del 23 aprile: l’appello di Killian Nielsen (8), il ricordo di Sagitta Alter (9)

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A LA VOLTA BUONA TRA GLI OSPITI PINO INSEGNO, EDOARDO VIANELLO, ANTONELLA FIORDELISI, Prosegue la programmazione de La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda tutti i giorni su Rai 1, da lunedì 20 a ve - facebook.com facebook