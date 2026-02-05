Una nuova installazione permanente al Museo M9

Il Museo M9 di Mestre ha aperto una nuova installazione permanente dedicata alla storia del Novecento italiano. La sezione si aggiunge alle altre esposizioni e offre ai visitatori un percorso più completo sulla nostra storia recente. La novità è già visitabile e punta a coinvolgere un pubblico di tutte le età.

La collezione permanente del museo M9 di Mestre si arricchisce di un nuovo tassello dedicato alla comprensione della storia del Novecento italiano. Da oggi è infatti visitabile dal pubblico la nuova installazione multimediale che ripercorre le complesse vicende del "Confine Orientale", un'area.

