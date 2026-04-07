Al Museo Archeologico Nazionale di Firenze la mostra Icone di potere e bellezza

Dopo il grande successo di pubblico la mostra Idoli di potere e bellezza al Museo Archeologico Nazionale di Firenze è prorogata fino al 14 giugno 2026. L’esposizione si propone di analizzare lo sviluppo storico dell’uso delle immagini per la celebrazione, la conservazione e la trasmissione del potere imperiale. Curata da Daniele Federico Maras e Barbara Arbeid, rispettivamente direttore e curatrice del Museo fiorentino, Idoli di potere e bellezza presenta 20 oggetti antichi di forte valore simbolico provenienti dalle raccolte medicee, riuniti attorno a quattro teste di bronzo dorato a grandezza naturale: tre ritratti imperiali provenienti dal Museo di Santa Giulia a Brescia, gestito dalla Fondazione Brescia Musei, e una testa di Venere dalle antiche collezioni granducali. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Museo archeologico nazionale di Pontecagnano: tutto pronto per la "Giornata Nazionale del Paesaggio"Sabato 14 marzo alle ore 10, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, al Museo archeologico nazionale di Pontecagnano si terrà l’ultimo...

Prolungata la mostra ’Disegno’ al Museo civico archeologicoLa mostra “Disegno”, presente al Museo civico archeologico di Sarteano è stata prorogata a domenica primo marzo.

Bronzi dorati degli imperatori di Roma: icone di potere e bellezza in mostra a Firenze

Temi più discussi: Al Museo archeologico nazionale di Napoli inaugurata la mostra Parthenope. La Sirena e la città; L’incanto perenne di Parthenope al Museo Archeologico Nazionale di Napoli; Aprile 2026 in Valle Camonica; Tutti i musei statali di Roma gratuiti a Pasqua e aperti a Pasquetta.

Firenze: 'Idoli di potere e bellezza', proroga al Museo ArcheologicoFirenze, 7 aprile - Dopo il grande successo di pubblico la mostra Idoli di potere e bellezza al Museo Archeologico Nazionale di Firenze è prorogata fino al 14 giugno 2026. L’esposizione si propone di ... nove.firenze.it

Al Mann la mostra Parthenope. La Sirena e la cittàDal 3 aprile a 6 luglio, al Mann - Museo Archeologico Nazionale di Napoli, è aperta al pubblico la mostra Parthenope. La Sirena e la città. Una straordinaria mostra che racconta il profondo e millenar ... napolitoday.it

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al Museo Archeologico Nazionale di Verona! Un pomeriggio per tutta la famiglia, tra storia, giochi e scoperta manverona.cultura.gov.it/pasqua-al-manv… @MiC_Italia @museitaliani #MiC #museitaliani #museoarcheoverona #museum #arc x.com