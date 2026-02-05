Djimsiti a Mediaset | Il percorso per la finale è lungo Juve in forma ecco a cosa dobbiamo stare attenti oggi

Berat Djimsiti avverte: “Il percorso per la finale è lungo.” Il difensore dell’Atalanta ha parlato prima della sfida di stasera contro la Juventus, sottolineando che i bianconeri sono in buona forma e che bisogna fare attenzione. Per l’Atalanta, sarà una partita difficile, e Djimsiti sa che ogni dettaglio farà la differenza.

Il difensore centrale dell’Atalanta, Berat Djimsiti, ha voluto dire la sua prima del Quarto di Finale di Coppa Italia contro la Juventus. Intervenuto nel corso del prepartita di Atalanta Juventus, il difensore Dea, Berat Djimsiti, ha presentato così la sfida valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. Il difensore dell’ Atalanta ha sottolineato le insidie della gara secca contro una Juventus in salute, invitando la Dea a imporre la propria identità tattica per regalare la qualificazione ai tifosi orobici. PAROLE – « La Coppa Italia prevede una partita secca per passare il turno, non un percorso lungo per la finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Djimsiti a Mediaset: «Il percorso per la finale è lungo. Juve in forma, ecco a cosa dobbiamo stare attenti oggi» Approfondimenti su Djimsiti Juventus Thuram a Inter TV: «Abbiamo una rosa competitiva, ecco a cosa dovremo stare attenti» Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della partita contro l’Atalanta. Napoli-Qarabag, Conte predica calma: “Dobbiamo stare attenti perché…” Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Djimsiti Juventus Atalanta, Djimsiti: Juve in forma, ma la strada per arrivare in finale non è lungaBerat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, è stato intervistato dai microfoni di Mediaset prima del quarto di finale di Coppa Italia contro. tuttomercatoweb.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.