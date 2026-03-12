Sgominata la banda del palo | come agivano e a cosa dobbiamo stare attenti

La polizia di Stato ha smantellato la banda del palo, un gruppo criminale attivo nelle abitazioni di Bologna. Durante l’operazione, sono stati arrestati due dei membri e sono stati identificati tutti gli altri componenti. La banda aveva commesso diverse rapine nella zona e le forze dell’ordine hanno messo fine alle loro attività. L’intervento ha portato alla cattura di alcuni sospettati e alla fine delle loro azioni criminali.

Fine dei giochi per una banda criminale che da tempo stava colpendo nelle abitazioni di Bologna. La polizia di Stato è infatti riuscita a individuare tutti i membri del gruppo, arrestando due dei soggetti coinvolti. Un terzo è ancora ricercato. Finisce così la serie di furti portata avanti dallo scorso anno: si parla di 18 colpi soltanto nei primi mesi del 2025. Stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine, il gruppo criminale, noto come "banda del palo", agiva con estrema precisione chirurgica, spesso senza lasciare alcun segno di effrazione sulle porte blindate. Ad essere presa maggiormente di mira la zona a sud-est di Bologna, come il quartiere Murri, particolarmente colpito.